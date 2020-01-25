تركي آل الشيخ : مشتاق للرياض

2020-01-25

متابعات الخليج 365- الرياض

نشر رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ، صورة له على حساباته بموقعي التواصل الاجتماعي فيسبوك، وانستغرام، ظهر بها وهو يجلس على كرسي الفحوصات الطبية، ويبدو أن الصورة التقطت له في المستشفى التي أجرى فيها عملية جراحية قبل أيام.

وتزامنا مع نشر الصورة قام بنشر قصيدة على حسابه بموقع تويتر، أعرب خلالها عن اشتياقه لمدينة الرياض والتي ترك قلبه بها قبل أن يسافر.

وقال آل الشيخ في التغريدة: ”

مشتاق والله يا الرياض

لترابك ونسمة هواك

اللهمْ لا اعتراض

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أنا هنا وقلبي هناك

والشوق فيني فاض فاض

ولا غلا إلا غلاك

والى تذكرت الفياض

قلبي قبل لا اجيك جاك

وكان الفنان ماجد المهندس كشف قبل أيام عن خضوع رئيس هيئة الترفيه لعملية جراحية، وذلك خلال حفله الأخير في السعودية، حيث قال إنه تحدث مع آل الشيخ قبل دقائق من صعوده إلى مسرح الحفل، حيث كان يستعد إلى دخول غرفة العمليات في إحدى الدول الأوروبية.

وقال المهندس إن آل الشيخ طلب منه أداء أغنية أكدب عليك للفنانة وردة وإهداءها لجمهور الحفل.

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