وزير الخارجية يبحث تحديات المنطقة مع نظيره اليوناني

التقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم الجمعة، وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس.

جاء ذلك أثناء زيارة الوزير إلى العاصمة اليونانية أثينا، حيث بحث مع ديندياس، تحديات المنطقة وجهود البلدين بشأنها، وفق حساب الوزارة بموقع «تويتر».

كما التقى الأمير فيصل، خلال الزيارة، رئيسَ لجنة الدفاع الوطني والشؤون الخارجية في البرلمان اليوناني قنسطانتينوس جيوليكاس، وبحثا العلاقات الثنائية والتحديات التي تواجه المنطقة، وجهود البلدين حيالها.

وكان وزير الدولة للشؤون الخارجية، عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، استقبل وزير خارجية اليونان، في 17 ديسمبر الماضي، وبحثا العلاقات الثنائية بين البلدين، ومستجدات القضايا الإقليمية والدولية.

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