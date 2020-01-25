الأرصاد: استمرار الرياح المتربة والغيوم على 5 مناطق بطقس السبت

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الجمعة، استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على عدة مناطق، غدًا السبت.

جاء ذلك في بيان للهيئة عبر موقعها الإلكتروني بشأن طقس الغد السبت.

وأوضح البيان أن المناطق التي ستتأثر بتلك الحالة الجوية، هي: الجوف، الحدود الشمالية، الرياض، الشرقية والقصيم؛ حيث ستكون السماء غائمة جزئيًا على تلك المناطق.

ووفقًا لـ «هيئة الأرصاد»، يتوقع تكوُّن السحب الرعدية الممطرة على شرق وجنوب شرق المملكة، فيما يستمر الانخفاض في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة .

وتابعت الهيئة: إن البحر الأحمر يشهد رياحًا سطحية، شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 25-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى مترين ونصف المتر، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

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أما الخليج العربي فيشهد رياحًا سطحية شمالية غربية إلى غربية بسرعة 18-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة بمختلف المناطق.

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