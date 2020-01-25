سيبريا تخلط أمطار الشمالية بالثلوج وتجمد الحياة

شهدت طريف أمطارا متوسطة يوم أمس مصحوبة بالثلوج (تصوير: حمود الأشجعي)

أدى تمركز موجة سيبريا الباردة التي ضربت المناطق الشمالية أمس إلى انخفاض كبير في درجات الحرارة على المحافظات، خاصة في الحدود الشمالية، إذ سجلت محافظة طريف معدلات قياسية لم تصل إليها منذ بداية شتاء هذا العام، بعد أن وصلت فجر أمس إلى 3 تحت الصفر، مسجلة درجات أشد برودة من عواصم أوروبية، مما اضطر السكان إلى البقاء في المنازل بحثا عن الدفء.

أمطار بالثلوج

بعد يوم اختلط فيه المطر بالثلوج، تجمدت أحواض سقيا المواشي في المناطق البرية خارج طريف، حتى وقت متأخر من صباح أمس، بعد ليلة ماطرة متوسطة، هطلت فيها الأمطار بمعدلات متوسطة اختلطت لفترات بالثلوج، لكنها لم تمكث طويلاً على الأرض، بعد أن بدأت السحب تغطي المحافظة منذ نهاية الأسبوع الماضي وحتى أمس، رافقها هبوب مع نسمات الهواء المعتدلة، الأمر الذي شجع الكثير من المهتمين بالطقس للحضور للمحافظة واستثمار هذه الأجواء بالخروج للمتنزهات منذ أوقات الصباح الباكر، وتوثيق تلك المشاهد، خاصة في السدود القريبة من المحافظة.

زيادة الكيروسين

رفع الأهالي استعداداتهم للبرد خاصة في ذروته أمس وأول من أمس، حيث ازدحمت محطات الوقود لتعبئة الكيروسين، وسط تخوف من نفاده من المحطات، مع ارتفاع الطلب عليه كونه وسيلة التدفئة الأكثر انتشارا في الشمال. وأوضح مصدر لـ«دوت الخليج» أن شركة أرامكو زادت مخصصات محطات الوقود والشاحنات من الكيروسين عن معدلها المعتاد، نظرا لارتفاع الطلب عليه.

جمع الصلوات

اضطر بعض خطباء المساجد في طريف والقريات إلى جمع صلاتي المغرب مع العشاء، والظهر مع العصر نظرا لبرودة الجو، واستنادا لفتوى شرعية سابقة تجيز جمع الصلاة في حالة البرد الشديد.

صقيع

تسببت الموجة الباردة في تكون الصقيع على أطراف المدن والأرياف ومنطقة بسيطا الزراعية ومحافظة طبرجل والقريات، واحتماء المواطنين بمنازلهم وعدم الخروج للتنزه في البر في إجازة عطلة الأسبوع تجنبا لأمراض البرد، فيما لجأ الكثير من الأهالي إلى ارتداء «الفروة» للاحتماء من البرد القارس.

تحذير

أوضح المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة الحدود الشمالية العقيد فهد الأسمر لـ «دوت الخليج» عدم تسجيل بلاغات إنقاذ جراء الأمطار، مشددا على أن تكون وسائل التدفئة مع تلك الأجواء الباردة في مكان آمن وبعيدة عن المواد سريعة الاشتعال، إضافة إلى الحرص عند استخدام وسائل التدفئة المعتمدة على الفحم والحطب على عمل تهوية جيدة للمكان الموجودة به، والتأكد التام من إطفاء الفحم أو الحطب عند النوم.

رياح وأتربة

هطلت مساء أول من أمس، أمطار متوسطة على محافظة شرورة ومراكزها شملت الوديعة والأخاشيم وتماني مع انخفاض في درجات الحرارة مصحوبة برياح مثيرة للأتربة، وحذر الدفاع المدني من الخروج في الأمطار أو النزول إلى بطون الأودية في الوقت الحالي.

وتوقَّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس، ليوم السبت، انخفاضا في درجات الحرارة وتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة تشمل منطقة نجران وبدر الجنوب وثار وحبونا وخباش ومحافظة شرورة.

أمطار رعدية

هطلت أمس أمطار متوسطة على مدينة عرعر وضواحيها بمنطقة الحدود الشمالية، كما أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً عن حالة الطقس على منطقة جازان، تضمن أمطاراً رعدية، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، تدني مدى الرؤية، على مدينة جيزان ومحافظات أبو عريش، وأحد المسارحة، والحرث، والداير بني مالك، والدرب، والريث، والطوال، والعارضة، وبيش، وصامطة، وصبيا، وفرسان، وفيفا، وهروب، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

درجات الحرارة في عواصم أوروبية وشمال المملكة

باريس

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الكبرى 8

الصغرى 1

لندن

الكبرى 8

الصغرى 7

موسكو

الكبرى 3

الصغرى 2-

طريف

الكبرى 7

الصغرى 3-

تبوك

الكبرى 12

الصغرى 2-

حائل

الكبرى 9

الصغرى 1-