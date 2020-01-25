تدريب 3000 فتاة على الوسائل التقنية

وأوضحت رئيسة مجلس إدارة الجمعية شعاع الجعفري أن الجمعية قامت بتدريب وتأهيل فتيات المنطقة من خلال تطوير قدراتهن وتعزيز قيمهن باستخدام أحدث الوسائل التقنية، مشيرةً إلى أن الفتيات التحقن في برامج «إتقان» لتنمية قدرات فتيات المرحلة الثانوية، و «مران» للموظفات حديثاً، وبرنامج المخيم العلمي «مسبار»، وبرنامج «خطى» لتأهيل خريجات الجامعة لقيادة التعليم، وبرنامج المخيم الشتوي «ودق»، وغيرها من البرامج التنموية والتوعوية والتثقيفية. وأكدت الجعفري سعي الجمعية إلى إطلاق برامج متميزة تخدم الفتيات بما يتواكب مع متطلبات المستقبل من خلال ما تحظى به من تعاون وشراكات مع القطاعين العام والخاص.
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