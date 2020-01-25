ضبط ومصادرة لحوم فاسدة

ضبطت أمانة منطقة تبوك ممثلة في بلدية الورود الفرعية أمس، عدداً من العمالة الوافدة أثناء قيامها بتوزيع عدد من اللحوم بدون تصاريح نظامية، وبعد التحري والرصد تبين أن هذه اللحوم فاسدة، وغير صالحة للاستخدام الآدمي.

وأوضحت الأمانة أن الفرق الرقابية التابعة لبلدية الورود رصدت أثناء جولاتها المعتادة على المطاعم والمحلات التجارية ضمن نطاق الفرع، عددا من العمالة يقومون بنقل اللحوم المعدة للبيع، حيث قامت الفرق الرقابية والتفتيشية بمصادرة ثلاث ذبائح مجهولة المصدر، ومنها 30 رأساً من الأغنام مجهولة المصدر. وأشارت الأمانة إلى أنه جرى التحرز على سيارة الوافد بداخل حجز البلدية، وإحالة العمالة المخالفة إلى الجهات ذات الاختصاص لتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات والمخالفات البلدية بحقها، والإتلاف الفوري للكمية المرصودة.