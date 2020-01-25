وأوضحت الأمانة أن الفرق الرقابية التابعة لبلدية الورود رصدت أثناء جولاتها المعتادة على المطاعم والمحلات التجارية ضمن نطاق الفرع، عددا من العمالة يقومون بنقل اللحوم المعدة للبيع، حيث قامت الفرق الرقابية والتفتيشية بمصادرة ثلاث ذبائح مجهولة المصدر، ومنها 30 رأساً من الأغنام مجهولة المصدر. وأشارت الأمانة إلى أنه جرى التحرز على سيارة الوافد بداخل حجز البلدية، وإحالة العمالة المخالفة إلى الجهات ذات الاختصاص لتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات والمخالفات البلدية بحقها، والإتلاف الفوري للكمية المرصودة.
كانت هذه تفاصيل خبر ضبط ومصادرة لحوم فاسدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.