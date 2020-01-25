3 جوائز تميز لصحة نجران

كرم وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة الشؤون الصحية بمنطقة نجران في حفل جائزة التميز في اليوم العالمي للتطوع 2019، حيث حققت 3 جوائز في مسارات التميز لحملة «تطوعي صحة3»، وشملت أفضل تغطية إعلامية لفعاليات اليوم العالمي للتطوع، فيما جاءت جائزة التميز في مسار المستشفيات من نصيب مستشفى حبونا العام، وحققت إدارة التواصل جائزة التميز في مسار الإدارات. ونفذت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة نجران 1800 مبادرة تطوعية بالتزامن مع فعاليات اليوم العالمي للتطوع في 5 ديسمبر 2019، تحت شعار تطوعي صحة، وذلك لمدة 3 أيام، بمشاركة 4713 متطوعاً من منسوبي ومنسوبات صحة المنطقة يمثلون 94 منشأة صحية، وبواقع 5 آلاف ساعة تطوعية داخل أسوار القطاعات الصحية وخارجها، تتضمن مبادرات توعوية وصحية وعلاجية ووقائية لتعزيز صحة المجتمع.



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