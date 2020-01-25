التمكين وتنمية المهارات بملتقى شباب دوت الخليج

يطلق مجلس شباب القصيم غدا فعاليات «ملتقى شباب دوت الخليج» برعاية أمير منطقة القصيم رئيس مجلس شباب القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل، بمركز الملك الحضاري بمدينة بريدة، وذلك لمدة 7 أيام من الأحد 1 /‏ 6 /‏ 1441 وحتى السبت 7 /‏ 6 /‏ 1441، كأحد البرامج والفعاليات التي يقدمها المجلس وتهتم بتمكين الشباب وتنمية مهاراتهم وقدراتهم.

الفعالية الرئيسية

ضمن برامج الملتقى يفتح مجلس الشباب نافذة إثرائية من خلال الجلسة الرئيسية في الملتقى، بحضور أمير القصيم رئيس مجلس الشباب بالمنطقة، وعدد من شباب المنطقة من طلاب وطالبات وأعضاء المجلس وشباب المناطق، ليسمع من الشباب تطلعاتهم وآمالهم. ويشارك في الجلسة الحوارية مع أمير المنطقة عدد من أمناء مجالس الشباب بالمملكة لاستعراض برامجهم التي تُعنى بالشباب.

كما يتضمن الملتقى فعاليات مصاحبة وورش تدريبية وندوات بمشاركة فاعلة لعددٍ من القطاعات والجهات الحكومية من داخل المنطقة وخارجها.

مبادرات نوعية

يتيح الملتقى لزواره الفرصة للتعرف على الخدمات التي يقدمها القطاع الحكومي والجهود والتعرف تاريخ عمارة المسجد النبوي وجهود المملكة في خدمة الحرمين الشريفين والحجرة النبوية وأسرارها الداخلية، إضافة إلى المبادرات النوعية والأعمال الإنسانية التي تتبناها عدد من الجهات دعماً وتحفيزاً للشباب لتحقيق رؤية المملكة 2030.

المعارض المصاحبة

يهيأ الملتقى للشباب فرصة الالتقاء بعددٍ من الرياديين والتعرف على تجاربهم وخبراتهم واستشارتهم.

أبرز فعاليات الملتقى

لقاء حواري مفتوح لأمير القصيم مع أمناء مجالس شباب المملكة

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50 رياديا يعرضون تجاربهم في المشاريع المتميزة

ورشة عمل أنا سوف أكون ‏بعنوان «الثقة بالنفس وبناء التغير الذاتي»

لقاء نحو نموذج مستدام لتمكين الشباب

لقاء دور الشباب في التنمية المستدامة الوطنية

‏ورشة عمل ابدأ مشروعك التجاري

دورة بناء الهوية الاحترافية

دورة نشر ثقافة العمل الحر

ركن أشبال المستقبل

تاريخ عمارة المسجد النبوي