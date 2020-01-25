

حصلت جامعة القصيم، ممثلة في كلية الصيدلة بعنيزة، الخميس، على المركز الأول على مستوى المملكة في «المسابقة الوطنية للمهارات الإكلينيكية لطلاب كليات الصيدلة»، والتي أقيمت خلال اللقاء السنوي للجمعية الصيدلية السعودية «SIPHA2020» المنعقد في الرياض، خلال الفترة من 20-23 يناير 2020. وتمكنت كلية الصيدلة بعنيزة من الفوز بالمسابقة المقامة تحت المظلة الرسمية للجمعية الصيدلية السعودية، والتي تنافس عليها 22 جامعة سعودية وخليجية، عبر 4 جولات من التصفيات. وأوضح عميد كلية الصيدلة بعنيزة الدكتور عليان الرشيدي، أن المسابقة شملت 4 جولات من التصفيات، تمكنت خلالها الكلية من تجاوز الكليات التي سبقتها عمرا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المركز الأول لجامعة القصيم في مسابقة المهارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.