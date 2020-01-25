سياسي / رئيس الوزراء الموريتاني يلتقي الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي في دول الساحل



نواكشوط 29 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 24 يناير 2020 م واس

التقى رئيس الوزراء الموريتاني إسماعيل بده الشيخ سيديا، الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي في دول الساحل أنخيل لوسادا الذي يزور موريتانيا حاليا.

وتناول اللقاء بحث علاقات التعاون القائم بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي، وسبل تعزيزه وتطويره في مختلف المجالات.

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02:02ت م

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