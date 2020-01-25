السعودية اليوم / مقتل 14 شخصًا في زلزال قوته 6.8 درجات وقع شرق تركيا



اسطنبول 29 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 24 يناير 2020 م واس

لقي 14 شخصًا مصرعهم إثر زلزال بلغت قوته 6.8 درجات على مقياس ريختر وقع مساء اليوم في ولاية ألازيغ شرقي تركيا.

وقال مركز رصد الزلازل الأورومتوسطي " إن الزلزال وقع في إقليم ألازيغ على بعد قرابة 550 كيلومترا إلى الشرق من العاصمة أنقرة، كما وقعت عشرات الهزات الارتدادية بعد الزلزال".

وقالت هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية "إن 8 أشخاص لقوا حتفهم في ألازيغ و6 آخرين في إقليم ملطية المجاور، كما أصيب المئات".

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