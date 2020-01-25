السعودية اليوم / وفد وزارة التعليم يزور أكاديمية الملك فهد في بريطانيا



الرياض 29 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 24 يناير 2020 م واس

زار وفد من وزارة التعليم برئاسة وكيل الوزارة للتعليم العام الدكتور محمد المقبل ، أكاديمية الملك فهد في بريطانيا، ضمن مشاركة وزارة التعليم في معرض "بت 2020" الدولي، والمقام في العاصمة البريطانية لندن.

والتقى الوفد المدير العام للأكاديمية، وعددا من المسؤولين والإداريين بالأكاديمية؛ بهدف الاطلاع على سير الأكاديمية التعليمي والإداري، والتعرف على أبرز الممارسات والأنظمة المعمول بها، والوقوف على طرق علاج التحديات وفرص التحسين المستمرة في التعليم بالأكاديمية.

وتأتي الزيارة ضمن جهود وزارة التعليم بتمكين منسوبيها من الاطلاع على أبرز الممارسات التعليمية لتحقيق مستهدفاتها، والرفع من مستوى التحصيل لطلاب وطالبات المملكة.

وضم الوفد كل من المشرف العام على المعهد الوطني للتدريب المهني الدكتور أحمد الجهيمي، والرئيس التنفيذي لشركة تطوير القابضة المهندس أيمن المصري، والمدير العام لإدارة الطفولة المبكرة ندى السماعيل .

// انتهى //

23:07ت م

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