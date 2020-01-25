الخارجية السعودية: إيران بدأت بالتصعيد وعليها التوقف عن رعاية الإرهاب

السبت 25 يناير 2020

صورة أرشيفية

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي، عادل الجبير، الخميس، إن إيران هي من بدأت التصعيد في المنطقة، مشدداً: على إيران الاهتمام بشعبها



والتوقف عن رعاية الإرهاب.

وقال في جلسة بمنتدى دافوس الاقتصادي العالمي، في سويسرا، إن بلاده تشعر بالقلق من تدخل إيران في شؤون العراق، مضيفاً أن السعودية تهتم بالعراق

بصورة كبيرة و"بيننا علاقات الأشقاء".

Advertisements

وشدد الجبير على أن تدخلات إيران كبيرة، وأن شيعة العراق ولبنان يتظاهرون ضدها وأضاف أن إيران تقول إنها تريد إخراج القوات الأميركية من

المنطقة وما حدث عكس ذلك.

وقال إن "إيران وراء صواريخ ميليشيات الحوثي التي استهدفت السعودية"، مضيفاً: "لا نسعى للتصعيد وما زلنا نحقق في هجمات أرامكو".

وأضاف الجبير: "أطلقنا سراح 400 أسير حوثي لإثبات حسن النية".

وعن الأزمة الليبية، قال وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي إن الرياض تعمل مع الدول العربية والدولية على استقرار ليبيا، و"من الخطر أن تكون

هناك تدخلات خارجية في ليبيا".