شكرا لقرائتكم خبر عن التماس كهربائي يشعل حريقًا في منزل بالطوال والان نبدء بالتفاصيل

أخمد الدفاع المدني في الطوال، حريقاً اندلع في غرفة بمنزل بقرية المجنه، بسبب التماس كهربائي في جهاز التكييف، دون وقوع إصابات.

وتلقى الدفاع المدني بلاغًا بالحريق، أمس، وانتقل على الفور إلى الموقع، وبدأ فى التعامل معه حتى تمكن من إخماده، وتأمين الموقع كاملاً.