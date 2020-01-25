قرقاش: هناك حملات مغرضة لاستهداف المملكة ولن تنجح 

2020-01-25

متابعات الخليج 365 - متابعة

قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش: إن هناك اتهامات مُغرضة تسعى للنيل من المملكة لكنها ستسقط، ولن تنجح في النيل من موقعها الرائد.

وأوضح قرقاش، في تغريدة له عبر تويتر، الجمعة، أن الاستهداف المُتجدد للمملكة الشقيقة، والذي يسعى للنيل من موقعها الرائد وقيادتها لن ينجح.

وتابع: ستسقط هذه الاتهامات المُغرضة كما سقطت الحملات السابقة، مُؤكدًا أن دور الرياض المحوري وبرنامجها المستقبلي هو المستهدف بكل ما يحمله من تغيير إيجابي للمملكة والمنطقة.

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ويُذكر أن آخر حملات المغرضة على المملكة، هو تقرير نشرته صحيفة الجارديان، تدعي فيه أن المملكة وراء اختراق هاتف الملياردير، جيف بيزوس، وهو الأمر الذي نفته السفارة في واشنطن قائلة: إنها أقوال سخيفة، وأكد خبراء الأمن السيبراني وعلى رأسهم أليكس ستاموس، كبير ضباط الأمن السابقين لشركة فيسبوك على أن التقرير الفني وراء الادعاء المزعوم لا يحمل دليلًا دامغًا.

وخرج البيت الأبيض عن صمته، ليرد على التقارير المزعومة، حيث قال المتحدث: إن المملكة حليف وشريك مهم، وإنه ليس لديه أي معلومات إضافية عن مزاعم القرصنة.

ويُذكر أن وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوتشين، علق أمس بشكل نهائي على مزاعم التقارير في تصريحات لـ رويترز قائلًا: أطالب المديرين التنفيذيين للشركات الأمريكية، بضرورة مواصلة العمل مع المملكة وعدم التأثر بتلك التقارير.

وأضاف: قطعًا لدينا أعمال كثيرة مع المملكة، ولا ينبغي أن تتأثر بتلك التقارير.

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