مبتعثون لـ”المواطن”: تدريس الصينية بالمناهج فرصة على الطلاب اغتنامها

2020-01-25

متابعات الخليج 365 - فواز الأسلمي - حفر الباطن

أشاد عدد من الطلاب المبتعثين لدى الصين، بقرار تدريس اللغة الصينية بالمناهج الدراسية في السعودية.

وقال المبتعثون: إن اللغة الصينية تعتبر ثاني أقوى لغة في العالم، كما أن اللغة الصينية مهمة في مجالات كثيرة كالتجارة والسياحة.



وقال المبتعث محمد باسلوم لـ”متابعات الخليج 365“: إن قرار تدريس اللغة الصينية في مدارس وجامعات المملكة ينبع من إدراك القيادة العظيمة والرؤية الحكيمة لدور الصين القيادي والريادي في العالم وتأثير اقتصاد الصين على عجلة الاقتصاد العالمي.

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وأضاف باسلوم: “بالنسبة للطلاب في السعودية فإن الدولة ممثلة بقيادتها الرشيدة وفرت فرصة رائعة بكل المقاييس؛ فعليكم استغلالها الاستغلال الأمثل بإعطاء اللغة الصينية جزءًا من أوقاتكم والاستفادة من المناهج التي وفرتها الدولة”.

وقال المبتعث حسين الشريف: “إن تدريس اللغة الصينية في المدارس السعودية من أفضل القرارات؛ لأن اللغة الصينية تعتبر ثاني أقوى لغة في العالم، وأن العالم كله متجه للغة الصينية، وهي لغة سهلة وأتمنى لكل الطلاب في المملكة أن يثابروا لتعلمها”.

وأكد المبتعث عبدالله البلوي أن قرار إدراج اللغة الصينية قرار عظيم، وكان له الأثر الإيجابي لنا كطلبة مبتعثين في الصين، مضيفًا أن الصين ذات تاريخ وثروة اقتصادية وعلمية، وهي تعتبر ثاني أقوى اقتصاد بالعالم وقادمة بقوة لتكون الأولى على مستوى العالم خلال العقود القادمة.

وحث البلوي الطلاب والطالبات على اغتنام مثل هذه الفرص الواعدة بإدراج اللغة الصينية في مدارسنا؛ لأن اللغة الصينية مهمة في مجالات كبيرة كالتجارة والسياحة التي تعتبر إحدى ركائز رؤية المملكة 2030.

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