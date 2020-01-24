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القيادة تعزي رئيس وزراء أستراليا في وفاة والده

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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – برقية عزاء ومواساة لسكوت ماريسون رئيس وزراء أستراليا في وفاة والده.

وقال الملك المفدى: "تلقينا نبأ وفاة والدكم، ونعرب لدولتكم ولأسرة الفقيد ولشعبكم الصديق باسم شعب وحكومة المملكة العربية وباسمنا عن أحر التعازي، وأصدق المواساة، راجين ألا تروا أي سوء أو مكروه".

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية عزاء، وقال سموه: "تلقيت نبأ وفاة والدكم، وأعرب لدولتكم ولأسرة الفقيد كافة عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، راجياً لكم دوام الصحة والسلامة، وألا تروا أي سوء".

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