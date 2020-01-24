العاهل السعودي وولي العهد يهنئان الرئيسة الجديدة لليونان

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة إلى إيكاتيريني ساكيلاروبولو بمناسبة فوزها برئاسة اليونان.

وقال الملك سلمان بن عبدالعزيز في البرقية: "يسرنا بمناسبة فوزكم برئاسة الجمهورية اليونانية أن نبعث لكم باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالنجاح، ولشعب الجمهورية اليونانية الصديق المزيد من التقدم والازدهار".

كما بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة لرئيسة اليونان.

وقال ولي العهد في البرقية: "يسعدني بمناسبة فوزكم برئاسة الجمهورية اليونانية أن أعرب لفخامتكم عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة، ولشعب الجمهورية اليونانية الصديق المزيد من التقدم والرقي".

والأربعاء، انتخبت اليونان القاضية ساكيلاروبولو، رئيسة للجمهورية، لتصبح أول امرأة في تاريخ البلاد تصل للمنصب الذي يعد "فخريا".

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"ساكيلاروبولو" هي الرئيسة الحالية لمجلس الدولة، المدافعة بشدة عن قضايا البيئة، انتخبت من الدورة الأولى للاقتراع بعد تسميتها من قبل رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس بأصوات 261 نائبا على الأقل من أصل 300، وهو أمر لم يحصل سابقا في انتخابات رئاسية يونانية.

ولا تنتمي ساكيلاروبولو (63 عاما) إلى أي حزب سياسي وهي من دعاة تحسين حقوق المرأة، واختارها رئيس الوزراء السابق ألكسيس تسيبراس على رأس أعلى محكمة في البلاد في أكتوبر/تشرين الأول 2018.

وُلدت ساكيلاروبولو في سالونيك عام 1956، وأتمت دراستها في كلية الحقوق بجامعة أثينا عام 1978، وأكملت تدريبها القانوني خلال إجازة غياب عن مهام مجلس الدولة (المحكمة العليا في اليونان) في جامعة السوربون بجامعة باريس الثانية بين عامي 1989 و1990.

ولديها خبرة واسعة في التدريس، وشغلت منذ فترة طويلة منصب رئيس الجمعية اليونانية للقانون البيئي منذ عام 2015.

وتعمل بنشاط في القضايا التي تنطوي على البيئة، بما في ذلك تحويل نهر أكيلس في ثيساليا، والحفاظ على مباني اللاجئين التاريخية في أثينا.