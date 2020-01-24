

بيروت 29 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 24 يناير 2020 م واس

ضربت هزة أرضية مساء اليوم لبنان وشعر بها بعض المواطنين في العديد من المناطق الساحلية بما فيها العاصمة بيروت وضواحيها.

وأعلن المركز الوطني للجيوفيزياء التابع للمجلس الوطني للبحوث العلمية في لبنان أن الهزة كانت نتيجة زلزال ضرب شرق تركيا بقوة 7 درجات على مقياس ريختر وشعر بها سكان العديد من المناطق اللبنانية لا سيما بيروت وطرابلس وصيدا.

// انتهى //

21:49ت م

0139





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / هزة أرضية شعر بها سكان بيروت ومناطق لبنانية أخرى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.