السعودية اليوم / مقتل جنديين في انفجار لغم أرضي وسط مالي



باماكو 29 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 24 يناير 2020 م واس

أعلن الجيش المالي مقتل اثنين من جنوده وإصابة اثنان آخران في انفجار لغم أرضي وقع خلال مهمة لوحدة عسكرية في المنطقة في وسط البلاد.

وأشار بيان للجيش المالي أنه يعمل حاليًا على تعزيز قواته بعربات مدرعة لحمايتها من الألغام والكمائن، حيث استفاد البلد من 13 عربة مدرعة من الاتحاد الأوروبي كدفعة تشمل 46 عربة بصدد التسليم إلى دول الساحل.

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21:14ت م

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