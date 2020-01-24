السعودية اليوم / إغلاق 12 محطة وقود مخالفة بخميس مشيط



ظهران الجنوب 29 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 24 يناير 2020 م واس

أغلقت بلدية محافظة خميس مشيط أمس 12 محطة وقود مخالفة لم تلتزم بتركيب شاشات عرض لأسعار الوقود، مخالفة بذلك اللوائح التنظيمية الجديدة التي اطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية الخاصة بلوائح واشتراطات محطات الوقود.

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21:11ت م

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