السعودية اليوم / مفوضية اللاجئين ترحب بقرار لجنة حقوق الإنسان الذي يدعو الدول إلى أخذ التغير المناخي بعين الاعتبار قبل ترحيل طالبي اللجوء



الأمم المتحدة 29 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 24 يناير 2020 م واس

رحبت مفوضية الأمم المتحدة السامية للاجئين بقرار لجنة حقوق الإنسان الذي يدعو الحكومات والدول إلى أخذ التغير المناخي بعين الاعتبار قبل ترحيل طالبي اللجوء، مشيرة إلى أن هذا الحكم قد يعزز طلبات اللجوء السياسي على أساس التغيّر المناخي في المستقبل.

ووصفت المفوضية القرار بالتاريخي في إشارة إلى أهميته على المدى البعيد في حماية النازحين بسبب تغيّر المناخ والكوارث، مفيدة أن الأشخاص الذين يفرّون بسبب آثار التغير المناخي وتداعيات الكوارث المفاجئة (مثل الزلازل والأعاصير) والكوارث ذات الآثار التدريجية (مثل ارتفاع منسوب مياه البحر) قد تكون دعاويهم شرعية للحصول على وضع لاجئ بموجب اتفاقية اللاجئين لعام 1951م أو الأطر الإقليمية للاجئين.

وأوضحت المفوضية أن القرار يؤكد أيضا على أهمية قيام الدول باتخاذ إجراءات لمنع الأضرار المرتبطة بتغير المناخ أو التخفيف من حدتها، والتي قد تجبر الأشخاص في المستقبل على المغادرة، مما يؤدي إلى فرض التزامات دولية.

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20:42ت م

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