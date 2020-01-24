السعودية اليوم / محافظ الدوادمي يلتقي مدير الدفاع المدني بالمحافظة



الدوادمي 29 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 24 يناير 2020 م واس

التقى محافظ الدوادمي المكلف سلطان بن سعد السديري في مكتبه بديوان المحافظة أمس، مدير إدارة الدفاع المدني بالمحافظة العقيد هذلول العتيبي يرافقه مدير العمليات بالإدارة العقيد فواز الطخيس.

وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات المتعلقة بأعمال الدفاع المدني في المحافظة والمراكز التابعة لها، وما يتوفر لديها من إمكانيات بشرية وآليات للقيام بمهامها ومدى جاهزيتها لمواجهة أي طارئ لا قدر الله ، وآلية التنسيق مع الجهات الحكومية بالمحافظة.

وثمن السديري خلال اللقاء الدور الكبير الذي يقوم به الدفاع المدني في حماية الأرواح والممتلكات، والمساهمة في رفع وعي المجتمع بأهمية إجراءات السلامة لتجنب الأخطار والكوارث من أجل سلامة المواطنين والمقيمين.

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20:31ت م

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