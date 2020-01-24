السعودية اليوم / اللجنة الإشرافية العليا لاستراتيجية ديوان المظالم تناقش تحقيق كفاءة الإنفاق وتُقيِّم مبادرة مكتب تهيئة الدعوى



الرياض 29 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 24 يناير 2020 م واس

عقدت اللجنة الإشرافية العليا لاستراتيجية ديوان المظالم أمس، برئاسة معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، وبحضور أعضائها، اجتماعها الثالث لهذا العام.

وتناول الاجتماع عدة محاور تركزت في مناقشة المقترحات والأفكار المقدمة حول تحقيق كفاءة الإنفاق، وآليات التنفيذ ومدى ملاءمتها مع الخطة الاستراتيجية للديوان، والغاية المرجوة منها في رفع مستويات الكفاءة التشغيلية مع المحافظة على الموارد الممكنة، وتناسب حجم الأعمال المبتكرة في هذا الجانب مع المعطيات الحالية، بما ينسجم مع تحقيق الأهداف والرؤى.

وفي ذات الصدد جرى استعراض مقترح اختبار قياس كفاءة المتقدمين لشغل الوظائف الإدارية، والمعايير والنتائج التي يرصدها، وآلية التطبيق، والتطرق إلى التقرير النهائي لأثر إنشاء مكتب تهيئة الدعوى، فيما يخدم المترافعين ويُسرع من الإجراءات القضائية في الفصل بالدعاوى، من حيث تقليل عدد الجلسات وما يرتبط بها من تكاليف مادية وبشرية، علاوة على التخفيف أعباء الأعمال الإدارية عن القضاة وتفريغهم للأعمال القضائية، تجويدًا لها، وإسراعًا في إنجازها.

كما استعرضت اللجنة تقرير مشاركة ديوان المظالم بمعرض الشارقة الدولي للكتاب 2019م، والمخرجات النهائية للمشاركة، ومدى الاستفادة المتحققة من العروض والمطبوعات التي تم تقديمها خلال المعرض، بالإضافة إلى التقرير الدوري للخطة الاستراتيجية للديوان، وأبرز مراحل العمل المنجزة، وقياس معدلات تحقيق الأهداف في كل مبادرة، ومسارات العمل في كل إدارة، وأبرز المعوقات والحلول الممكنة.

// انتهى //

20:28ت م

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