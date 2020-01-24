شكرا لقرائتكم خبر عن «موسيقى ومنشورات».. 67 مخالفة للذوق العام بالمدينة والان نبدء بالتفاصيل

ضبطت شرطة المدينة المنورة، 67 مخالفة للذوق العام خلال الأسبوعين الماضيين، شملت شكوى السكان من رفع الموسيقى داخل الأحياء السكنية، وتوزيع المنشورات بالأماكن العامة دون ترخيص وتشغيل الموسيقى وقت الأذان.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة المدينة المنورة، إن ذلك جاء في إطار تنفيذ لائحة المحافظة على الذوق العام المعتمدة بقرار مجلس الوزراء، مؤكدًا أنه تم إيقاع العقوبات المقررة بحق المخالفين.