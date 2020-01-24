شكرا لقرائتكم خبر عن «موسيقى ومنشورات».. 67 مخالفة للذوق العام بالمدينة والان نبدء بالتفاصيل
وقال المتحدث الإعلامي لشرطة المدينة المنورة، إن ذلك جاء في إطار تنفيذ لائحة المحافظة على الذوق العام المعتمدة بقرار مجلس الوزراء، مؤكدًا أنه تم إيقاع العقوبات المقررة بحق المخالفين.
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