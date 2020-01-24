«التعليم» تستطلع آراء المبتعثين بواشنطن في «سفير2»

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استمع نائب وزير التعليم للجامعات حاتم المرزوقي، إلى آراء وطلبات الطلاب والطالبات في الأندية الطلابية الجامعية خارج ولاية واشنطن في نظام سفير2، عبر الاتصال المرئي. وأكد "المرزوقي"، إنهاء معظم الطلبات؛ بالتنسيق المباشر مع ملحقية المملكة في واشنطن. «المرزوقي»: إنهاء معظمها بالتنسيق مع الملحقية

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