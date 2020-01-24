- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
شكرا لقرائتكم جناح المملكة بمعرض القاهرة للكتاب صورة مشرفة عن الحضارة السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
أكد حرص حكومة خادم الحرمين على دعم الثقافة
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد الأستاذ سلمان بن فهد القحطاني، من وكالة التعاون الدولي بوزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية، أن جناح المملكة المشارك بمعرض القاهرة الدولي في دورته الواحدة والخمسين من خلال الملحقية الثقافية السعودية بمصر استطاع أن يكون سفيرًا جيدًا للمملكة العربية السعودية.
وأضاف أن حكومة خادم الحرمين الشريفين لم تدخر جهدًا من أجل دعم الثقافة والمعرفة، مشيدًا بالكتاب السعودي الذي أصبح ذا مكانة مرموقة ومعروفة في مختلف المحافل الثقافية والمعارض الدولية.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر جناح المملكة بمعرض القاهرة للكتاب صورة مشرفة عن الحضارة السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.