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جناح المملكة بمعرض القاهرة للكتاب صورة مشرفة عن الحضارة السعودية

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2020-01-24

أكد حرص حكومة خادم الحرمين على دعم الثقافة
جناح المملكة بمعرض الكتاب بمصر

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد الأستاذ سلمان بن فهد القحطاني، من وكالة التعاون الدولي بوزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية، أن جناح المملكة المشارك بمعرض القاهرة الدولي في دورته الواحدة والخمسين من خلال الملحقية الثقافية السعودية بمصر استطاع أن يكون سفيرًا جيدًا للمملكة العربية السعودية.

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وأضاف أن حكومة خادم الحرمين الشريفين لم تدخر جهدًا من أجل دعم الثقافة والمعرفة، مشيدًا بالكتاب السعودي الذي أصبح ذا مكانة مرموقة ومعروفة في مختلف المحافل الثقافية والمعارض الدولية.

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