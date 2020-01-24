خالد بن سلمان: نفخر بماضينا وننظر لمستقبل أكثر إشراقًا هذه رؤيتنا

2020-01-24

متابعات الخليج 365 - الرياض

قال الأمير خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع: “ما أراه في السعودية هو أنه تحت قيادة الملك وولي العهد، لدينا خطة طموحة ومشوقة لقيادة اقتصادنا نحو الأمام، لقيادة مجتمعنا نحو الأمام، لقيادة بلدنا نحو الأمام، لتطوير نظام التعليم، ونظام الصحة، وتطوير اقتصادنا، وتوفير بيئة للسياحة، وتوفير الترفيه، والاستثمار داخل السعودية وخارجها، وكنا ناجحين في ذلك منذ أن أُعلن عن رؤية 2030”.

وأضاف الأمير خالد بن سلمان، في مقابلة أجراها معه موقع فايس الأمريكي وبثتها قناة العربية اليوم الجمعة، أنا أعتقد بأنه على الدول في المنطقة أن تكرر التجربة السعودية، يجب أن نكون دول تنظر نحو الأمام.

تلك هي رؤيتنا للتطوير:

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وتابع: “نحن فخورون بماضينا، ماضينا مشرق، ولكن يجب أن ننظر إلى المستقبل على أنه أكثر إشراقًا. وتلك هي رؤيتنا، الناس في المنطقة لا يجب أن يتم استغلالهم من قبل داعش أو القاعدة، أو النظام الإيراني لخوض حروبهم الخاصة. عليهم أن يعملوا نحو تطوير بلدانهم. وقيادة بلدانهم نحو الأمام وأن يكون لديهم اقتصاد مزدهر. وخلق الوظائف، وخلق الفرص، وذلك هو ما نبحث عنه في السعودية.

العلاقات السعودية الأمريكية:

كما تطرق الأمير خالد بن سلمان، خلال اللقاء للعلاقة بين المملكة وأمريكا، حيث قال: “أحب أن أؤكد على أن العلاقات السعودية الأمريكية قوية، وكانت كذلك طوال السبعة عقود الماضية، حيث إنها بدأت مع الرئيس الديمقراطي روزفلت، وتم تعزيزها منذ ذلك الحين في ظل مختلف الرؤساء الأمريكيين من الحزبين الديمقراطي والجمهوري. وما هذه الزيارة إلا امتداد للعلاقة التاريخية القوية التي قامت بحماية شعبي البلدين على الصعيد الأمني، وأما من الجانب الاقتصادي فإنها خلقت العديد من الوظائف والفرص في كلا البلدين مما حفز اقتصاديهما.

وتابع: “إن زيارة الرئيس ترامب هامة بالنسبة للعالم الإسلامي، وأعتقد أنه من المهم جدًّا للولايات المتحدة أن تحظى بعلاقة قوية مع المملكة العربية السعودية والعالم الإسلامي، كما أعتقد أن الخطاب الذي ألقاه الرئيس في تلك الزيارة كان مشجعًا جدًّا للعالم الإسلامي، حيث تحدث عن مكافحة الإرهاب، وقال: إن أغلب ضحايا داعش والمنظمات الإرهابية هم من المسلمين، كان أمرًا هامًّا جدًّا أن يسمع العالم الإسلامي ذلك من رئيس الولايات المتحدة”.

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