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شكرا لقرائتكم بالفيديو.. تعرف على أعراض الإصابة بفيروس كورونا الجديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
السعال والصداع والتهاب الحلق
متابعات الخليج 365 - الرياض
مع انتشار الفيروس الجديد في الصين، والذي أطلق عليه فيروس كورونا الجديد، والذي تسبب في وفاة العديد من الأشخاص هناك، تزايدت المخاوف من بدء انتشاره إلى عدة دول، فالمرض يعد نوعًا مما أطلق عليه “التهاب رئوي شرق أوسطى”.
وهذا الفيروس يمكنه الانتشار من ملامسة الإنسان للحيوانات، أما في حالة انتقال الفيروس من إنسان إلى إنسان، غالبًا ما يحدث ذلك عندما يلامس شخص ما إفرازات الشخص المصاب.
ومن أعراض الإصابة بهذا الفيروس:
– السعال.
– ارتفاع في درجة الحرارة.
– التهاب الحلق والصداع.
– الحمى والتي قد تتطور لالتهاب رئوي.
من جهتها، أصدرت منظمة الصحة العالمية منشوًرا تشجع فيه جميع دول العالم لمواصلة أنشطة التأهب لمنع تفشي فيرس كرونا الجديد، مع تقديم كافة المعلومات للمسافرين لتقليل مخاطر الإصابة بالتهابات الجهاز التنفسي من خلال عيادات الحجر الصحي في المواني والمطارات.
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