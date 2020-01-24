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بلاغ كاذب عن تعرض أسرة للسلب والأمن يطيح بالمتسببين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - بريدة

قاد بلاغ كاذب مواطنين في العقدين الثالث والخامس إلى التوقيف، وذلك بعد نشرهما عبر وسائل التواصل الاجتماعي تعرض إحدى الأسر للاعتداء والتهديد بالسلاح وسلب مجوهرات منها وأجهزة هاتف جوال أثناء تنقلها على أحد الطرق.

وأكد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم عدم صحة ما جرى تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مبينا أن إجراءات البحث والتحري والاستدلال أسفرت عن تحديد هوية من قام بتسجيل هذا الادعاء غير الصادق ونشره، وهما مواطنان في العقدين الثالث والخامس من العمر، حيث جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما.