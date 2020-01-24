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وجبة شعبية



السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - (أنس الحارثي) عامل وافد خلال إعداده وجبة سمك داخل سوق عمق الشعبي التابع لمحافظة البرك الواقعة على الخط الساحلي، جدة - جازان.

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