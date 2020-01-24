شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الدفاع : إيران وميليشياتها التهديد الأكبر للمنطقة والأمن الدولى والان نبدء بالتفاصيل

- العلاقات السعودية الأمريكية قويةعلى مدار السبعة عقود الماضية

- سنواصل العمل مع الشركات الأمريكية من أجل بناء قواتنا المسلحة

- إيران وداعش والقاعدة والمنظمات الإرهابية وجهان لعملة واحدة

- إذا لم يتم ردع إيران ستظهر المزيد من الميليشيات في المنطقة

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- حزب الله لا يشكل تهديدًا محليًا فقط بل تهديد عابر للحدود

- الحوثيون تهديد عابر للحدود ونحاول وضع حد له

قال صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع في اجري معه قبل التصعيدات الأخيرة التي شهدتها المنطقة مع موقع فايس الامريكي وبثته قناة العربية اليوم الجمعة أن العلاقات السعودية الأمريكية قوية، وكانت كذلك طوال السبعة عقود الماضية وأكد سموه أن هناك تعاون قوي بين المملكة والولايات المتحدة على صعيد مشتريات الأسلحة، نحن شركاء مهمين للشركات الأمريكية، وسنواصل العمل مع الولايات المتحدة والشركات الأمريكية من أجل بناء قواتنا المسلحة التي تساهم في مكافحة الإرهاب والعناصر التخريبية في منطقتنا

وأشار نائب وزير الدفاع إلى أن التهديد الأكبر الذي تواجهه المنطقة والأمن الدولي هو النظام الإيراني وميليشياته في المنطقة من جهة، وداعش والقاعدة والمنظمات الإرهابية من جهة أخرى، إنهما وجهان لعملة واحدة.

وأوضح أن الإيرانيين أطلقوا أكثر من 160 صاروخ باليستي على دولة ضمن دول مجموعة العشرين وهي المملكة، لذلك إذا لم يتم ردع تلك الأفعال، فسنشهد ظهور المزيد من الميليشيات الإرهابية في المنطقة. وعلينا ان نتذكر أن حزب الله لا يشكل تهديدًا محليًا فقط، بل هو تهديد عابر للحدود؛ حيث نرى أنشطة غسيل الأموال التي يمارسها حزب الله حول العالم، في أفريقيا وأمريكا الجنوبية وغيرها، وكذلك أنشطتهم المتعلقة بالمخدرات حول العالم، ولذلك نحن لا نريد أن يظهر حزب الله آخر خاصة في اليمن، مثل الحوثيين و هي جماعة أخرى في المنطقة تردد شعار "الموت لأمريكا" ، كما أنها تهديد عابر للحدود نحاول وضع حد له، كما أنها تؤثر على أمن البحر الأحمر الذي تمر من خلاله 15% من التجارة العالمية.