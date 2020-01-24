شكرا لقرائتكم شرطة المدينة تضبط 67 مخالفة للذوق العام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-01-24 خلال الأسبوعين الماضيين متابعات الخليج 365 - الرياض ضبطت شرطة منطقة المدينة المنورة (67) مخالفة للذوق العام، شملت شكوى السكان من رفع الموسيقى داخل الأحياء السكنية. Advertisements كما تضمنت المخالفات توزيع المنشورات بالأماكن العامة دون ترخيص وتشغيل الموسيقى وقت الأذان. وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة، بأنه في إطار متابعة الجهات الأمنية لمهامها في تنفيذ لائحة المحافظة على الذوق العام المعتمدة بقرار مجلس الوزراء رقم (444)، بتاريخ 4/ 8/ 1440هـ فقد جرى خلال الأسبوعين الماضيين ضبط 67 مخالفة. وبين متحدث شرطة المدينة، أن مخالفات الذوق العام شملت شكوى السكان من رفع الموسيقى داخل الأحياء السكنية، وتوزيع المنشورات بالأماكن العامة دون ترخيص وتشغيل الموسيقى وقت الأذان، مشيرًا إلى أنه تم إيقاع العقوبات المقررة بحق المخالفين. تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر







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