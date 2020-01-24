- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
شكرا لقرائتكم 3 شروط لقياس الضغط بطريقة صحيحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
يفضل عدم الكلام نهائيًّا
متابعات الخليج 365 - الرياض
نصح الدكتور خالد النمر باتباع بعض الإجراءات في حالة قياس الضغط؛ للحصول على النتائج الصحيحة.
وقال النمر، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: إن من شروط قياس الضغط:
١. يكون المريض جالسًا مرتاحًا على الكرسي على الأقل ٥ دقائق..لا تأخذ الضغط فور وصول المريض لموعده.
٢. يجلس المريض واضعًا قدميه على الأرض ليست متقاطعة ولا واضعًا ساقًا فوق الأخرى.
٣. لا يتكلم نهائيًّا.. لا بالجوال ولا مع الطبيب ولا مع الممرض.
يذكر أن ضغط الدم يعتبر ضمن الحدود الطبيعيّة إذا تراوحت قيمة قراءة الرقم العلوي له وهو ضغط الدم الانقباضي بين 120- 90 ملم زئبقي، وإذا تراوحت قيمة قراءة الرقم السفلي وهو ضغط الدم الانبساطي بين 60- 80 ملم زئبقي، وذلك بحسب جمعية القلب الأمريكية.
لكنّ بعض الأشخاص قد يعانون أحيانًا من ارتفاع ضغط الدم، لذا يجب على الشخص الانتباه إلى نمط حياته خاصة إذا كان مرض ارتفاع ضغط الدم شائعًا في عائلته، ومن الأمور التي تساعد على منع ضغط الدم من الارتفاع: المحافظة على نمط حياة صحي، ووزن صحي، وممارسة التمارين المنتظمة، بالإضافة إلى تخفيض كمية الملح المستهلكة.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر 3 شروط لقياس الضغط بطريقة صحيحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.