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فوز إثيوبي وإثيوبية بماراثون دبي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - دبي

توج الإثيوبي بيرجا بيرهانو بيكيلي ومواطنته وركنيش ديجيفا بطلين للنسخة الـ21 من ماراثون «ستاندرد تشارترد دبي» أمس، والذي أقيم تحت رعاية ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي حمدان بن محمد، ويجري تنظيمه سنويا بدعم من مجلس دبي الرياضي.

وبلغ عدد المشاركين في سباقات نسخة أمس 36 ألف عداء وعداءة في سباقات الحدث كافة، من بينهم وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي، المدير العام لمكتب «إكسبو دبي 2020»، ريم بنت إبراهيم الهاشمي، حيث شاركت في سباق 10 كلم. وحقق بيكيلي المركز الأول في ماراثون دبي الدولي للرجال بزمن ساعتين و6 دقائق و15 ثانية، ليحصل على جائزة قيمتها 100 ألف دولار، وجاء في المركزين الثاني والثالث الكيني كيبرونو كيبتانوي، بزمن ساعتين و6 دقائق و17 ثانية، والإثيوبي تسيدات أبيي أيانا بزمن ساعتين و6 دقائق و18 ثانية.

وفازت وركنيش ديجيفا بماراثون السيدات بزمن ساعتين و19 دقيقة و37 ثانية ونالت جائزة المركز الأول وقيمتها 100 ألف دولار، وجاءت في المركزين الثاني والثالث الإثيوبيتان جيتيني شوني، بزمن ساعتين و20 دقيقة و11 ثانية، وحصلت على 40 ألف دولار، وبيداتي هيربا بزمن ساعتين و21 دقيقة و54 ثانية، وحصلت على 20 ألف دولار.