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تشيليتش يثأر من باوتيستا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - ملبورن

صعد الكرواتي مارين تشيليتش إلى الدور الرابع (الـ16) ببطولة أستراليا المفتوحة للتنس بعدما حقق انتصارا صعبا على الإسباني روبرتو باوتيستا أجوت 6 / 7 (3 / 7) و6 / 4 و6 / صفر و5 / 7 و6 / 3 أمس ضمن منافسات الدور الثالث لأولى بطولات «جراند سلام» الأربع الكبرى في الموسم.

وللموسم الثاني على التوالي، اصطدم تشيليتش بباوتيستا أجوت في بطولة أستراليا المفتوحة، واستمرت مباراتهما لخمس مجموعات.

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لكن المباراة التي جمعت بينهما في دور الـ 16 من البطولة الأسترالية في الموسم الماضي، كانت قد انتهت بفوز باوتيستا أجوت. واحتاج تشيليتش اليوم إلى أربع ساعات وعشر دقائق للتغلب على منافسه الإسباني المصنف التاسع للبطولة، والتأهل إلى الدور الرابع بأستراليا المفتوحة للمرة السابعة.

وتفوق تشيليتش، المصنف الثالث على العالم سابقا، بذلك على باوتيستا أجوت 5 / 2 من حيث عدد مرات الفوز والهزيمة في سجل المباريات بينهما.

ويلتقي تشيليتش في الدور المقبل، الفائز في مباراة الدور الثالث بين اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس والكندي ميلوش راونيتش.