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مؤتمر يناقش تأثير علم النفس الفيزيائي على عملية انتقاء ألوان الأسنان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

ناقش المؤتمر السعودي العالمي لطب الأسنان 2020 خلال فعالياته أمس بالرياض، والذي تنظمه الجمعية السعودية لطب الأسنان وكلية طب الأسنان بجامعة الملك سعود، الجوانب المعنية بعلم النفس الفيزيائي فيما يخص عملية انتقاء ألوان الأسنان.

وأوضح الأستاذ المشارك بقسم علوم الاستعاضة السنية في كلية طب الأسنان بجامعة الملك سعود الدكتور عصام طاشكندي أن عملية اختيار لون الأسنان عند عمل حشوات ترميمية أو تركيبات تعد مرحلة مهمة في العلاج، وتتطلب عناية خاصة، وذلك لمحاكاة لون الأسنان الطبيعية.

وقال إن هذه العملية تخضع لعوامل فيزيائية وفسيولوجية ونفسية معقدة، ومن خلال هذا الطرح عملت على تبسيط هذه العوامل للمشاركين، بهدف تحسين قدرتهم على القيام بها على أكمل وجه.

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كما جرى استعراض أفضل السبل للتدريب على إجراءات انتقاء ألوان الأسنان في العيادة، مع الأخذ بعين الاعتبار العوامل التي تؤثر على هذه العملية.

من جهته عد الدكتور وائل آت، أستاذ في جامعة تافتس، الولايات المتحدة الأمريكية المؤتمر السعودي العالمي لطب الأسنان أضخم مؤتمر يقام في المملكة.

وتطرق الدكتور وائل إلى مراحل العمل في هذا المجال وكيفية تشخيص المريض ووضع خطة المعالجة، ومشاركة المريض في مختلف مراحل العلاج.

موضوعات ناقشها المؤتمر: