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من يخطف بطاقة الأولمبياد الثالثة؟

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة يلتقي المنتخب الأسترالي نظيره منتخب أوزبكستان اليوم على استاد راجامانغالا في العاصمة التايلاندية بانكوك، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في بطولة آسيا تحت 23 عاما 2020 في تايلاند، حيث سيظفر الفائز بالبطاقة الثالثة المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو بعد أن طار المنتخبان السعودي والكوري الجنوبي بالبطاقتين الأولى والثانية نظير تأهلهما إلى نهائي البطولة الذي سيجري غدا.



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