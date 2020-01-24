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الرياض تستضيف طاولة أمل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

تستضيف الرياض اليوم معسكر وبطولة أمل الآسيوية (لدول غرب آسيا) للبراعم والناشئين والناشئات لكرة الطاولة، وذلك على صالة معهد إعداد القادة بمشاركة أكثر من 60 لاعبا ولاعبة يمثلون 8 دول، وهي بجانب السعودية، الإمارات، الأردن، فلسطين، سوريا، قطر، لبنان، عمان، تحت إشراف الاتحادين الدولي والآسيوي لكرة الطاولة وتنظيم الاتحاد السعودي للعبة، فيما يشرف على المعسكر من قبل الاتحاد الدولي، الخبير ماتيوس.

وأكد رئيس الاتحاد السعودي لكرة الطاولة عبدالعزيز السعيد انتهاء الاستعدادات والتجهيزات لاستضافة هذا الحدث الذي يندرج تحت مظلة الاتحادين الدولي والآسيوي للعبة.