نواف يحضر اجتماعات دولي القوى

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - الرياض
اجتمع نائب رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى الأمير نواف بن محمد في إمارة موناكو بعدد من المسؤولين، وبحث معهم عددا من الأمور التي تخص اللعبة وتطورها على المستوى الدولي، كما سيحضر اليوم بداية سلسلة من اجتماعات المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي الذي يترأسه البريطاني سبيستيان كو بحضور نواب الرئيس وأعضاء المكتب.
وسيبحث المجتمعون ما جرى من خطوات بشأن تنظيم عدد من البطولات العالمية التي من أهمها منافسات أولمبياد طوكيو 2020م، وكذلك بطولة العالم للصالات المقامة في مدينة نانجينغ الصينية، إضافة إلى تعزيز الخطوات الصارمة لمكافحة المنشطات وإضافة المزيد من الضوابط عليها.
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