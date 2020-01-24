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احتساء الكحول يفتك بـ8 أشخاص في إندونيسيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - جاكرتا

توفي ثمانية أشخاص وأصيب ثمانية آخرون بالمرض، جراء استهلاك كحول محلية الصنع في إقليم جاوة الغربية بإندونيسيا، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمس.

وقال أحد المسؤولين القرويين إن الضحايا شعروا بالمرض الخميس بعدما احتسوا المشروب الكحولي المعد محليا والممزوج بمشروبات الطاقة للاحتفال بعيد ميلاد أحدهم في مقاطعة تاسيكمالايا.

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وأضاف المسؤول نانا سوبرياتنا «شربوا معا في حفل عيد الميلاد، وتوفي أربعة منهم في اليوم نفسه».

وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن المرضى الثمانية يتلقون العلاج بأحد المستشفيات، وأن حالتهم حرجة.

ويتوفى العشرات من الإندونيسيين سنويا بعد استهلاك المشروبات المخمرة منزليا، والتي غالبا ما يتم مزجها بنوع من المواد السامة، بما في ذلك طارد الناموس، لزيادة قوتها.