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إصابة متطوعين في تحطم مركبة إطفاء

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - كانبرا

أصيب ستة رجال إطفاء متطوعين في أستراليا جراء تحطم مركبة إطفاء كانت تكافح حريقا في ولاية نيوساوث ويلز، حسبما أعلنت شرطة الولاية أمس.

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وقالت الشرطة إن تحقيقا يجري عقب الحادث الذي وقع مساء الخميس عندما كان رجال الإطفاء يكافحون حريق جبل كلايد في يوروبودالا على الساحل الجنوبي.

وذكرت أن «أفراد الطاقم الستة تمكنوا من إخراج أنفسهم من المركبة».

وقالت إن المسعفين عالجوا رجال الإطفاء الستة في مكان الحادث قبل نقلهم إلى مستشفى بسبب إصابات خطيرة تعرضوا لها، لكنها لا تهدد حياتهم، وأوضحت أن سبب التحطم لم يتضح بعد.