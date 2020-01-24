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عاصفة «غلوريا» تقتل 11 شخصا في إسبانيا

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عاصفة «غلوريا» تقتل 11 شخصا في إسبانيا
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- بواسطة أيمن الوشواش - واس -

لقي 11 شخصا مصرعهم جراء العاصفة القوية «غلوريا» التي ضربت إسبانيا وألحقت أضرارا واسعة في مساحات شاسعة من مناطقها الساحلية الشرقية والجنوبية، في حين يكثف رجال الإنقاذ عميات البحث عن أربعة مفقودين. وقالت السلطات إن حصيلة الضحايا مرشحة للارتفاع مع استمرار البحث عن مفقودين.

وسجلت حالة الوفاة الأخيرة لرجل عثر على جثته في نهر قرب خوربا، على بعد 70 كلم شمال غرب برشلونة، وفق هيئات الإغاثة، في وقت يجري البحث عن شخص مفقود في المنطقة نفسها.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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