عاصفة «غلوريا» تقتل 11 شخصا في إسبانيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - برشلونة
لقي 11 شخصا مصرعهم جراء العاصفة القوية «غلوريا» التي ضربت إسبانيا وألحقت أضرارا واسعة في مساحات شاسعة من مناطقها الساحلية الشرقية والجنوبية، في حين يكثف رجال الإنقاذ عميات البحث عن أربعة مفقودين. وقالت السلطات إن حصيلة الضحايا مرشحة للارتفاع مع استمرار البحث عن مفقودين.
وسجلت حالة الوفاة الأخيرة لرجل عثر على جثته في نهر قرب خوربا، على بعد 70 كلم شمال غرب برشلونة، وفق هيئات الإغاثة، في وقت يجري البحث عن شخص مفقود في المنطقة نفسها.
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