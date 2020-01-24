أمريكا تعلن فرض عقوبات على شركات تتعامل مع إيران

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - عواصم
أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو فرض عقوبات على شركات تقوم بأعمال تجارية مع إيران، وذلك في إطار مواصلة سياسة ممارسة الضغط الأقصى على إيران.
وقال بومبيو في تغريدة على تويتر في ساعة متأخرة أمس الأول «ممارسة الضغط الأقصى على النظام الإيراني ستتواصل حتى يغير سلوكه. اليوم فرضنا عقوبات على كيانات مقرها الصين وهونج كونج والإمارات لأنها تعمل في قطاعات النفط والبتروكيماويات الإيرانية. إذا سهل أحد أنشطة هذا النظام ستفرض عقوبات عليه».
من جهة ثانية، قال الرئيس الأمريكي ترمب إنه يخطط للكشف عن خطة السلام بشأن الشرق الأوسط قبل زيارة قادة إسرائيليين للبيت الأبيض الثلاثاء المقبل.
وأضاف في تصريحات على متن الطائرة الرئاسية عندما سئل عن موعد طرح البيت الأبيض للخطة «ربما نصدرها قبيل مجيئهم»، في إشارة لزيارة قادة إسرائيل، حسبما نقلت وكالة بلومبيرج للأنباء.
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