قادة الاتحاد الأوروبي يوقعون اتفاقية البركسيت

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - بروكسل
وقع كل من رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لين، أمس نهائيا على اتفاقية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وجرى التوقيع في حضور مفاوض الاتحاد لشؤون البركسيت ميشيل بارنيه وعدد من كبار الموظفين في المؤسسات الاتحادية في بروكسل. ويفتح هذا الإجراء الباب لمصادقة البرلمان الأوروبي يوم 29 يناير على الاتفاقية قبل الخروج الرسمي للمملكة المتحدة 31 يناير.
وقال شارل ميشيل رئيس المجلس الأوروبي إن الاتحاد يأمل في إرساء علاقات ودية وموثوقة مع بريطانيا مستقبلا.
وسيناقش الطرفان بدءا من الشهر المقبل تفاصيل الاتفاقية التجارية الثنائية.
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