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الإطاحة بتشكيل عصابي امتهن سرقة المركبات وتفكيكها بالرياض

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

أطاحت فرق إدارة دوريات الأمن بمنطقة الرياض بأفراد تشكيل عصابي مكون من ثلاثة وافدين من الجنسية السودانية، تراوحت أعمارهم بين العقدين الثاني والثالث، امتهنوا سرقة المركبات وتفكيكها، بداخل أحد الأحواش بحي الفيصلية جنوب الرياض.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، أن عملية الضبط جاءت نتيجة المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، مبينا أن أفراد التشكيل بعد سرقة المركبات وتفكيكها يعيدون بيع أجزائها، حيث عثر في الموقع على (36) مركبة جرى تفكيك أجزائها وتحريف وطمس أرقام هياكل بعضها، مشيرا إلى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية كافة بحقهم.