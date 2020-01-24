شكرا لقرائتكم خبر

الجبير ووزير خارجية هنغاريا يستعرضان مستجدات الأوضاع الدولية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استعرض وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل الجبير، خلال زيارته الرسمية لجمهورية هنغاريا أمس، مع وزير الخارجية الهنغاري بيتر زيغارتو العلاقات الثنائية بين البلدين، وأبرز مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

كما ‏التقى عادل الجبير بنائب رئيس البرلمان الهنغاري ستيفان جاكاب.

‏وجرى خلال اللقاء استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى بحث مجالات التعاون بين المملكة وجمهورية هنغاريا.

حضر اللقاءين سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المجر محمد المطرفي، ومدير عام مكتب وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء السفير خالد العنقري.

Advertisements

وكان وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل الجبير، التقى أمس بالوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية بسلطنة عمان يوسف بن علوي، وذلك على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي المقام في مدينة دافوس السويسرية.

وجرى استعراض العلاقات الأخوية الثنائية بين المملكة وسلطنة عمان، ومناقشة أبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

يذكر أن الوزير الجبير، شارك في جلسة حوارية بعنوان «الشرق الأوسط غير المستقر»، وذلك في المنتدى الاقتصادي العالمي المقام في مدينة دافوس السويسرية بحضور كل من نيجيرفان بارزاني رئيس حكومة إقليم كردستان العراق، وفؤاد حسين نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير المالية العراقي، وجانين بلاشيرت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق.

‏واستعرض خلال الجلسة دور المملكة وجهودها في دعم الاستقرار الإقليمي والدولي، وأبرز مستجدات قضايا المنطقة.

بعد ذلك أجاب عن أسئلة واستفسار الحضور.