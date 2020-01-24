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اجتماع في لندن لإنجاز وإغلاق طلبات المبتعثين في سفير2

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في مسعى لإنهاء الإجراءات التقنية والمالية كافة ترأس مساعد وزير التعليم سعد آل فهيد اجتماع عمل في ملحقية المملكة في لندن بحضور الفريق التقني المكلف من الوزارة، لمتابعة طلبات المبتعثين في سفير2 وإغلاق الكثير من الطلبات وإنجاز المتبقي منها بأسرع وقت.

من جهة ثانية تحتفي وزارة التعليم باليوم العالمي للتعليم الذي يوافق 24 يناير تحت شعار «التعليم من أجل تحقيق الازدهار والسلام للناس والكوكب»، حيث يسلط الضوء على الطبيعة المتكاملة للتعليم وأهدافه الإنسانية، فضلا عن محوريته في طموحاتنا المتعلقة بالتنمية الاجتماعية.

وتعمل الوزارة على تنفيذ برامج ومبادرات ومشاريع تعليمية وتطويرية، بما يمكن أبناء المملكة من الحصول على بيئة تعليمية.

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ويتميز التعليم في المملكة بأنه مجاني للجميع، ومن دون تكلفة مالية، كما أن خطط الوزارة تؤكد على استيعاب الأطفال في مدارس التعليم العام؛ لتمكينهم من حق أساسي لهم يتمثل في الحصول على التعليم.

ويأتي مشروع الطفولة المبكرة الذي أطلقته وزارة التعليم أحد المشاريع الرامية إلى حصول كل طفل على أفضل فرص التعليم الجيد وفق خيارات متنوعة، إضافة إلى تحسين جودة التعليم، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 وبرامج التحول الوطني 2020، التي تؤكد على بناء الإنسان من خلال التعليم والتعلم في المدارس.

وأسهمت الوزارة في خفض نسبة الأمية في المملكة لتصل إلى 6%، بعد جهودها في إيصال رسالة التعليم إلى غير المتعلمين في المناطق النائية، عبر حملات صيفية ومدارس ليلية جلها تهدف إلى تعليم الكبار، وتمكينهم من الالتحاق بمقاعد الدراسة.

يذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة قررت إعلان يوم 24 يناير يوما دوليا للتعليم، احتفاء بالدور الذي يضطلع به التعليم في تحقيق السلام والتنمية.