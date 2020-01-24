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«بر الأحساء» تسلم الدفعة الثانية من مستفيدي الإسكان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الأحساء

احتفت جمعية البر بمحافظة الأحساء بأربع أسر مستفيدة من برنامج الإسكان التنموي، بحضور نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية عبدالمحسن الجبر، وممثل وزارة الإسكان حبيب المطوع، وعدد من منسوبي الجمعية ورؤساء المجالس الإشرافية للمراكز التابعة لها، وذلك بقاعة الجمعية بالهفوف.

ونوه الجبر بالتعاون مع وزارة الإسكان في تطوير برنامج الإسكان التنموي وتوزيع وحدات سكنية في الأحساء من خلال المشاركة في الندوات وورش العمل، لافتا إلى أن الجمعية أمنت لمستفيديها الحياة الكريمة من خلال المساهمة في دفع الإيجارات وأعمال ترميم المنازل والتي تعتبر من البرامج الدائمة للجمعية منذ زمن طويل.

من جهته، أشار الأمين العام للجمعية المهندس صالح آل عبدالقادر إلى أن الجمعية عقدت في وقت سابق اتفاقية تعاون مع وزارة الإسكان لتلبية احتياجات الأسر من الوحدات السكنية الجديدة والتي تنطبق عليها الضوابط والشروط.