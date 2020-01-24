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المخيمات البرية متنفس الشتاء لأهالي الشرقية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - الدمام

تستهوي المخيمات والأروقة الشتوية بأشكالها المتنوعة الشباب والعوائل على امتداد المساحات الشاسعة في المنطقة الشرقية، خاصة الأحساء، فمع اعتدال الأجواء وبرودة طقس الشتاء يجد الأهالي متنفسا طبيعيا لقضاء أوقات ممتعة وسط البراري والمتنزهات المتفرقة في واحة الأحساء.

وتتنوع المخيمات البرية التي تجذب الشباب في جودتها وقوتها وزركشتها وألوانها ونسيج الخيوط المستعملة في صناعتها، حيث تتفاوت رغبة عدد في شراء واستعمال المخيمات سواء الصغيرة أو المتوسطة أو الكبيرة التي تكون مساحتها 300 م2 أو أقل، والمفصلة بأروقتها المتعددة وتصميمها وتجهيزها من ناحية المطبخ ودورات المياه وموقد النار الرئيس الذي يلتف حوله شباب المخيم، والمصمم بطريقة تبرز حوافه إبريق الشاي ودلال القهوة.

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ودخل أصحاب المحلات مع بدء موسم الشتاء في سباق كبير على مختلف شبكات وسائل التواصل الاجتماعي للترويج والإعلان عن المخيمات من ناحية أنواعها وأسعارها ومساحاتها، والتي تستقطب هواة التخييم، والرحلات البرية، وتتراوح أسعارها بين 300 ريال و2500 ريال لليوم الواحد، إذ تنتعش في هذه الفترة سوق الخيام التي تستمر حتى مارس المقبل.

ويجد بائعو المخيمات البرية ولوازمها موسم الشتاء سوقا اقتصاديا لبيع وتأجير المخيمات؛ نتيجة الإقبال الكبير عليها من مختلف الأعمار، حيث ينتظره تجار الخيام كل موسم، ويعزون هذه الحركة النشطة في هذا الجانب إلى بحث الشباب والعوائل عن الهدوء والراحة والسكينة والطمأنينة وسط (البرية)، بعيدا عن صخب الحياة اليومية وضجيج العمران، ولما يضفيه الشتاء من أجواء جميلة، مع هطول الأمطار.

ويقول صاحب أحد محلات بيع وتأجير المخيمات عبدالله السعد، إن هناك إقبالا على المخيمات من الشباب والعوائل، خاصة يومي الجمعة والسبت، حيث يصل تأجير المخيمات بحسب حجم الخيمة سواء كانت عمودا أو أكثر خلال هذين اليومين إلى 1300 ريال، وعادة تكون مزودة بخزانات المياه ومواطير الكهرباء والسجاد، إضافة إلى أن بعضهم يطلبون مخيمات جاهزة تكون فيها ألعاب للأطفال ومطبخ ودورة مياه، مشيرا إلى أن هناك من يهتم بألوان المخيم الداخلية وشكله ونظافته، مبينا أن في الأيام العادية يصل سعر المخيم إلى 700 ريال.